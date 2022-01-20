При съезде автобуса в кювет под Калининградом пострадали четыре человека

КАЛИНИНГРАД, 20 января. /ТАСС/. Пассажирский автобус занесло на трассе в Калининградской области из-за наледи на дороге в четверг днем, после чего он съехал в кювет, сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МВД. В результате ДТП пострадали четыре человека.

"На 34-м км трассы Зеленоградск - Приморск через Светлогорск рейсовый автобус съехал в кювет. По предварительным данным, водитель автобуса 1965 года рождения неправильно выбрал скоростной режим, не учел метрологические условия, в результате чего на левостороннем закруглении дороги транспортное средство съехало в кювет", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, ДТП произошло в том числе из-за наледи на дороге, полиция намерена составить протокол за ее ненадлежащее обслуживание. В ведомстве также отметили, что одну из пассажирок автобуса госпитализировали.

Как сообщили журналистам в пресс-службе областного правительства, всего в результате инцидента пострадали четыре человека, из них троим помощь оказали на месте. "В районе поселка Отрадное [вблизи города-курорта Светлогорска] автобус съехал с дороги в сторону, уперся в насыпь. В автобусе было 15 человек, пострадали четверо. Одного пассажира из их числа госпитализируют в больницу скорой медицинской помощи с ушибом колена, троим оказана помощь на месте", - говорится в сообщении пресс-службы.

20 января в Калининградской области сильный снегопад, порывы ветра превышают 10 м/с. На 21 января в регионе объявили штормовое предупреждение.