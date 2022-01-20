В Волгограде подозреваемые в организации финансовой пирамиды взяты под домашний арест

ВОЛГОГРАД, 20 января. /ТАСС/. Центральный районный суд Волгограда в четверг избрал меру пресечения на время предварительного следствия в виде домашнего ареста сроком до 18 марта в отношении Валентины Богдановой и Елены Королевой по делу об организации финансовой пирамиды, возбужденному по статье о мошенничестве. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники полиции задержали в аэропорту Волгограда при попытке покинуть пределы региона двух жительниц Волгограда, которые подозреваются в организации финансовой пирамиды и хищении денег у населения. По предварительным данным, в организацию обратились более 600 человек, взявшие кредиты на 100 млн рублей.

"Центральный районный суд г. Волгограда избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Валентины Богдановой и Елены Королевой, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. Срок меры - до 18 марта 2022 года", - говорится в сообщении.

Ранее в МВД РФ сообщили, что по местам жительства задержанных и офисах были проведены обыски, в ходе которых изъяты электронные носители информации, средства связи, банковские карты, наличные деньги, кредитные договоры, черновые записи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Также задержаны еще двое фигурантов, которые подозреваются в причастности к криминальному бизнесу. Следователями и оперативниками проводится работа по установлению личностей всех потерпевших от противоправных действий.