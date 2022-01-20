Замглавы департамента здравоохранения Ивановской области отстранили от работы после ареста

ТАСС, 20 января. Арестованного по делу о мошенничестве первого заместителя главы департамента здравоохранения Ивановской области Алексея Буянкина отстранили от должности на период расследования. Об этом журналистам сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

"Первый заместитель директора департамента здравоохранения Ивановской области на время расследования отстранен от работы. Департамент здравоохранения Ивановской области оказывает содействие правоохранительным органам в рамках проводимых следственных действий", - говорится в сообщении.

Ранее региональное управление ФСБ сообщило, что пресечены факты мошенничества при освоении бюджетных средств, выделенных на закупку медоборудования для лечебных учреждений Ивановской области. В ходе расследования получены сведения о причастности к совершению данного преступления одного из руководителей департамента здравоохранения Ивановской области. Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что в рамках уголовного дела был арестован Алексей Буянкин.

Установлено, что при осуществлении закупок представителем коммерческой организации, занимающейся поставками медицинского оборудования, похищены бюджетные денежные средства на общую сумму более 10 млн рублей. По данному факту следственным подразделением УФСБ возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").