Подозреваемого в хищении инженера петербургского метро отправили под домашний арест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга назначил домашний арест Виктору Яковлеву, которого подозревают в хищении 66 млн рублей. Об этом сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Суд отказал и следствию, и защитникам Яковлева, не поместив его под стражу, но и не отпустив под залог. "Красногвардейский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Виктору Яковлеву, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ. 18 января Яковлев задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, обвинение не предъявлялось. Яковлев и защитник возражали, просили залог либо запрет определенных действий. <…> Суд всем отказал, избрав Яковлеву домашний арест по 17.03.2022", - говорится в сообщении.

Еще двум фигурантам, проходящим по данному делу, также вынесли меру пресечения - владельца компании "Альтернатива" Андрея Ефимова поместили под стражу, Ивану Репину назначили домашний арест.

По версии следствия, в 2017 году Яковлев, Ефимов, Репин и другие неустановленные лица сговорились искусственно завысить цену по контракту об оказании услуг по независимой оценке пожарных рисков на объектах городского метрополитена. Они завысили реальную стоимость на 65 млн 570 тыс. руб., а деньги, предположительно, поделили.