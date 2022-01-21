В Омской области три человека пострадали в ДТП с участием автобуса

ОМСК, 21 января. /ТАСС/. Столкновение пассажирского автобуса и двух автомобилей произошло в пятницу в Омском районе Омской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УГИБДД, в результате ДТП пострадали три человека.

"По предварительной информации, в Омском районе на дороге Омск - Красноярка столкнулись три автомобиля, один из них автобус. Предварительно - трое пострадавших: два в автобусе, один в легковом автомобиле", - сообщили в пресс-службе.

В региональном ГУ МЧС уточнили, что сообщение о ДТП поступило в 06:23 мск.