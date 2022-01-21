В Тюмени ищут пропавшего одиннадцатилетнего мальчика

ТЮМЕНЬ, 21 января. /ТАСС/. Одиннадцатилетнего подростка, который пропал накануне вечером, ищут в Тюмени. Об этом журналистам в пятницу сообщили в тюменском поисковом отряде "Белая Сова - Тюмень".

"В 17:30 20 января подросток ушел из дома на ул. Сосьвинской в Тюмени, до настоящего времени его местоположение не установлено", - говорится в сообщении.

Как сообщил источник ТАСС в силовых структурах, по предварительным данным, причиной ухода ребенка могло стать то, что родителей мальчика вызвали в школу.