В Краснодаре около 8 тыс. человек остались без электричества из-за нескольких аварий

КРАСНОДАР, 21 января. /ТАСС/. Почти 8 тыс. человек остались без электричества в Карасунском и Прикубанском округах города Краснодар из-за аварий на сетях электропередачи. Об этом сообщается в официальном Instagram Единой дежурно-диспетческой службы города.

"В 07:20 21.01.2022 года на единый номер вызова экстренных оперативных служб "112" от диспетчера ОДС филиала АО "НЭСК-Электросети" "Краснодарэлектросеть" Карасунский РРЭС поступило сообщение об аварийном отключении электроэнергии по адресам: Кирова, Пролетарская, Космонавтов, Фадеева, Куренная, Сычевая, Бершанской, Ярославского, Карасунский ВО. Количество населения - 1 900 человек (из них 630 детей)", - говорится в сообщении.

Также около 6,1 тыс. человек остались без электричества в Прикубанском округе из-за повреждений на линии электропередачи.

Восстановить подачу энергии планируется за 4-5 часов.