При пожаре в Тюменской области погибли два человека

ТЮМЕНЬ, 21 января. /ТАСС/. В Викуловском районе Тюменской области проводится доследственная проверка по факту гибели во время пожара двух человек. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Тюменской области.

"Ночью 21 января в ходе тушения пожара одноэтажного деревянного дома, расположенного по улице Заречной в селе Калинино Викуловского района, обнаружены тела 56-летней женщины и 54-летнего мужчины без внешних признаков криминальной смерти. По данному факту Ишимским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка, в ходе которой следователи в обязательном порядке установят причины возгорания, а также условия, которые могли привести к трагедии", - сказали в пресс-службе.

Как добавили в пресс-службе регионального следственного управления СК, предварительная версия произошедшего - неосторожное обращение с огнем. Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, назначили проведение судебно-медицинских и пожарно-технической экспертиз.