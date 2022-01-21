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Задержанного под Калугой за пропаганду терроризма иностранца приговорили к двум годам

Наказание мужчине предстоит отбывать в колонии общего режима

КАЛУГА, 21 января. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд признал виновным в пропаганде терроризма задержанного в Калужской области выходца из ближнего зарубежья. Ему назначено наказание виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщила в пятницу пресс-служба регионального управления ФСБ.

"Решением 2-го Западного окружного военного суда обвиняемый признан виновным в совершении указанного преступления и приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием его в исправительной колонии общего режима, с лишением права администрировать интернет-ресурсы на срок два года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК России ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"). Противоправную деятельность он осуществлял в сети Интернет.

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