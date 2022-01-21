В Новгородской области суд приговорил к 17 годам заключения исполнителя заказного убийства

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 января. /ТАСС/. Суд в Новгородской области вынес обвинительный приговор исполнителю заказного убийства, совершенного 25 лет назад. Приговором суда второму исполнителю убийства назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба следственного управления СК по Новгородской области.

"Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по найму" [в редакции ФЗ от 13.06.1996 № 64-ФЗ]. Приговором суда второму исполнителю убийства назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что 14 марта 1997 года в подъезде одного из домов в Великом Новгороде двое местных жителей расстреляли 38-летнего предпринимателя Александра Садриева из-за отказа платить криминальным структурам за "крышевание" бизнеса. Заказчиком преступления, как установлено следователями СК, является один из лидеров преступной группировки.

Как удалось установить, исполнителями убийства оказались жители Великого Новгорода: ранее судимый гражданин 1958 года рождения и 41-летний мужчина. При этом последним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в его отношении уже рассмотрено судом, он признан виновным в совершении убийства.

В рамках расследования уголовного дела подсудимый вину в совершении заказного убийства категорически отрицал, но, несмотря на его позицию, следователем СК, в том числе с применением современной криминалистической техники, собраны и зафиксированы дополнительные и новые доказательства его причастности к совершению преступления.

Приговором суда второму исполнителю убийства назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.