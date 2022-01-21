Следствие просит арестовать замглавы Минтранса Токарева по делу о мошенничестве

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Хорошевский суд Москвы получил ходатайство следствия о заключении под стражу заместителя главы Минтранса Владимира Токарева по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В суд поступило ходатайство следственного органа об избрании в отношении Токарева меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказала собеседница агентства, уточнив, что оно будет рассмотрено в ближайшее время.

Токарев был задержан 19 января и заключен в изолятор временного содержания. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере в составе группы лиц) УК РФ.

По версии следствия, с 2016 по 2018 год Токарев, занимая должность первого заместителя генерального директора ООО "Спецтрансстрой", в целях хищения денежных средств данной организации в особо крупном размере вовлек в противоправную деятельность ряд лиц из числа руководства ООО "Спецтрансстрой" и ООО "Главстройинвест" и иных аффилированных организаций.

Владимир Токарев начал службу в УВД по Белгородской области в 2000 году. Занимал должности замминистра регионального развития РФ, замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, первого заместителя генерального директора ООО "Спецтрансстрой". С 2018 года назначен на должность заместителя министра транспорта России. Награжден орденом Дружбы и ведомственными наградами.