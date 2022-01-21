В ДТП на севере Крыма один человек погиб и пять пострадали

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Один человек погиб и пять пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в пятницу утром на трассе под Джанкоем, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Крыма.

"К настоящему времени установлено, что около 09:00 21 января водитель автомобиля Меrcedes-Benz, двигаясь по дороге Джанкой - Феодосия, в районе города Джанкой выехал на полосу встречного движения, после чего автомобиль съехал на обочину и столкнулся с деревом. В момент дорожно-транспортного происшествия в автомобиле находились водитель и пять пассажиров. От полученных травм один пассажир умер на месте, еще пять человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Сотрудниками МЧС России была обеспечена пожарная безопасность аварийного участка. Всего для ликвидации происшествия привлечены 30 человек и 11 единиц техники.