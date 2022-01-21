На ростовского экс-чиновника, повторно оплатившего ремонт трамвайных путей, возбудили дело

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 января. /ТАСС/. В отношении бывшего руководителя производственно-технического отдела департамента строительства и городского развития администрации Новочеркасска Ростовской области, которого подозревают в халатности, возбудили уголовное дело, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным следствия, бывший руководитель отдела подписал акты о приемке выполненных подрядчиком работ по контракту, заключенному на ремонт трамвайных путей. Однако работы ранее выполнила другая подрядная организация, за что ей также заплатили. В результате действий чиновника ущерб бюджету составил более 8,9 млн рублей.

"На основании материалов проверки прокуратуры следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ "Халатность", - сообщил представитель областной прокуратуры.