В Якутии по факту смерти ребенка в медучреждении возбудили уголовное дело

ЯКУТСК, 21 января. /ТАСС/. В Якутии семилетний ребенок поступил в медучреждение с признаками ОРВИ и на следующий день умер. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК России по Якутии.

По данным следствия, девочку доставили на стационарное лечение в медучреждение Горного района 17 января. Для установления всех обстоятельств и причин смерти ребенка следователями проводится комплекс следственных действий.

Глава Якутии Айсен Николаев дал поручение властям района в кратчайшие сроки провести расследование по поводу смерти ребенка. Это большая трагедия, которая не должна повториться, отметил он.