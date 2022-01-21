В Калининграде возбудили дело о мошенничестве при получении агросубсидии

КАЛИНИНГРАД, 21 января. /ТАСС/. Полиция в Калининграде возбудила против директора и главного бухгалтера мукомольного комплекса уголовное дело о мошенничестве при получении субсидии по программе развития сельского хозяйства в Черняховском районе области. Они перекрасили неработающее старое сельхозоборудование и выдали его за новое ради выплаты компенсации в 2,8 млн рублей, сообщила журналистам в пятницу начальник пресс-службы областного УМВД Светлана Поставничая.

"Как установили сотрудники регионального ФСБ, злоумышленники дали указание рабочим своего предприятия покрасить старый мукомольный комплекс, чтобы выдать его за только что приобретенное новое оборудование. После предприниматели подали подложные документы в администрацию [Черняховского района области] и получили на расчетный счет организации возмещение части затрат в размере более 2,8 млн рублей", - сообщила Поставничая.

Следователи полиции совместно с ФСБ провели осмотр мукомольного комплекса, зафиксировали факт его перекраски, а также установили, что оборудование было произведено в 1997 году и на момент подачи документов более 5 лет уже не функционировало. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), ведется следствие, уточнила Поставничая.