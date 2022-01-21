Возбуждено дело по факту гибели кошек от истощения в Подмосковье

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух кошек и истощения еще десятка, запертых на территории частного дома без еды в Талдомском районе Подмосковья. Об этом сообщает прокуратура Московской области в Telegram.

"В ходе проверки установлено, что на территории частного домовладения в СНТ "Талдом -2" деревни Карачуново Талдомского городского округа в хозяйственных постройках были заперты десятки кошек, которые пробыли без пищи до 17 января", - сообщает прокуратура.

В результате не менее двух животных погибло, еще ряд кошек оказались истощены. "По материалам прокурорской проверки, направленным в орган предварительного расследования, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными)", - добавили в надзорном ведомстве.