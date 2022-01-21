В Калининграде осудили финдиректора магазина, где на ребенка упала металлическая дверь

КАЛИНИНГРАД, 21 января. /ТАСС/. Финансового директора мебельного магазина в Калининграде, в котором от падения металлической двери пострадал трехлетний ребенок одной из покупательниц, суд приговорил к штрафу в 300 тыс. рублей, также с осужденного в пользу матери малолетней потерпевшей взыскали компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей, часть которой - 600 тыс. рублей - он ранее выплатил добровольно. Об этом в пятницу сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Наталья Гацко.

"Финансовый директор компании, занимающейся розничной торговлей, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", - рассказала она.

Следствие и суд установили, что 12 мая 2021 года в мебельном магазине на улице Согласия в связи с предстоящим переездом в другое помещение выставочные образцы металлических дверей демонтировали из демонстрационных ниш и разместили их вдоль стен, продолжая торговлю. Вечером 13 мая 2021 года дверь массой свыше 120 кг упала на трехлетнего ребенка одной из покупательниц магазина. С тяжелейшими травмами головы девочку госпитализировали в детскую областную больницу, благодаря высокопрофессиональным действиям медиков ребенок остался жив.