В Ростовской области кооператоры обналичили маткапитал 600 человек, присвоив 150 млн руб.

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали 11 сотрудников кредитно-финансовых учреждений в Ростовской области, которые обналичили материнский капитал более 600 человек, похитив у них свыше 150 млн рублей. Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и следователи ГУ МВД России по Ростовской области задержали 11 сотрудников кредитно-финансовых учреждений, работавших на территории областного центра. Они подозреваются в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере", - сказала она.

По словам Волк, предварительно установлено, что с 2011 года злоумышленники организовали в регионе работу трех кредитно-потребительских кооперативов, которые обещали помощь в реализации средств материнского (семейного) капитала. При этом целью фигурантов было незаконное получение бюджетных средств под предлогом погашения займов, взятых для приобретения земельных участков и строительства жилья. На людей, которые обращались за помощью в преступные организации, оформлялись кредиты, но деньги они по ним не получали. Участники преступной группы по фиктивным заемным документам получали в подразделениях Пенсионного фонда средства материнского капитала, большую часть которых забирали себе, а остальное отдавали клиентам.

"В настоящее время известно о том, что криминальной услугой воспользовались более 600 человек. Причиненный ущерб превысил 150 млн рублей", - добавила представитель ведомства. Оперативники и следователи провели 51 обыск по местам жительства фигурантов и в используемых ими офисах, в ходе которых изъяли бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, средства связи, банковские карты, более 40 печатей подконтрольных задержанным юридических лиц.

Возбудили уголовные дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). 10 подозреваемых арестовали, одну из которых отправили под домашний арест.