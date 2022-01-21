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СК просит МВД передать материалы проверки о "минировании" школ в Крыму

После передачи материалов будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Следственный комитет просит МВД передать материалы по поступившим анонимным сообщениям о "минировании" учебных заведений в Крыму, сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

"Учитывая широкий общественный резонанс, а также значительное число образовательных учреждений, которые подверглись атаке информационных террористов, руководитель Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил управлению по расследованию особо важных дел выйти с ходатайством перед прокурором о передаче из МВД России по Республике Крым материалов проверки с целью проведения всесторонних мероприятий во взаимодействии с коллегами по установлению обстоятельств произошедшего и лиц, совершивших противоправные деяния", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "после передачи материалов в производство следователей Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела". "На данный момент по обследованным учреждениям угрожающая информация не подтверждается", - говорится в сообщении.

Ранее после получения электронных писем о "минировании" занятия были отменены в школах и трех вузах Симферополя, а также практически во всех других школах городов Крыма. Эвакуированы были 10 школ и вузы и в соседнем Севастополе. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что письма рассылались из-за границы.

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