Защита бывшего главы администрации Волгодонска обжаловала приговор

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 января. /ТАСС/. Защита бывшего главы администрации города Волгодонска Ростовской области Виктора Мельникова обжаловала приговор Волгодонского районного суда, на основании которого экс-чиновник был приговорен к двум годам условно. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Волгодонский городской суд 13 декабря приговорил бывшего чиновника к двум годам условно за подстрекательство к превышению должностных полномочий при приемке фактически не выполненных работ по заключенным контрактам на ремонт трех городских автодорог.

"Уголовное дело в отношении Мельникова Виктора Павловича, осужденного по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ направлено в Ростовский областной суд, по апелляционной жалобе адвоката", - говорится в сообщении. Уточняется, что защита намерена в апелляционной инстанции добиться отмены ранее вынесенного приговора.

Согласно решению суда, Мельников в 2015 году, будучи главой Волгодонского района, заключил контракт на участие в долевом строительстве возводимого с нарушением строительных норм многоквартирного дома, квартиры в котором предназначались для детей-сирот. В ходе эксплуатации дома нарушения привели к прорыву и затоплению подпольного помещения сточными водами, образованию плесени и грибка на деревянных конструкциях.

В начале декабря 2021 года Мельников сообщил о решении подать в отставку по состоянию здоровья. 16 декабря депутаты Волгодонской городской думы приняли отставку чиновника.