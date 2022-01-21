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В Саратовской области детей забрали из семьи после публикации в сети стримов с их участием

По информации следователей, во время прямых эфиров в интернете мать и ее сожитель совершали противоправные действия против половой неприкосновенности детей

ТАСС, 21 января. Власти Балаковского муниципального района в Саратовской области забрали детей из семьи после появления в интернете видеороликов с участием несовершеннолетних. Об этом сообщается в пятницу на сайте администрации района.

"Согласно данным, размещенным в средствах массовой информации, 20 января 2022 года 36-летний житель города Балаково Саратовской области и его 40-летняя сожительница в прямом эфире в интернете совершали противоправные действия против половой неприкосновенности своих детей", - уточняется в сообщении на сайте следственного управления СК РФ по Саратовской области. По данным администрации, во время прямого эфира мужчина и женщина, по предварительной версии, находились в нетрезвом состоянии. Ссылаясь на СМИ, власти сообщили о том, что это происходило систематически, и в сети есть множество роликов.

"По поручению главы Балаковского муниципального района после публикации в средствах массовой информации на место фактического проживания детей незамедлительно выехали специалисты отдела опеки администрации БМР и сотрудники полиции. Там находились дети, мать и ее сожитель. Детей специалисты комиссии по делам несовершеннолетних администрации БМР забрали и разместили в ГБУ СО "Балаковский центр социальной помощи семье и детям "Семья", - сообщается на сайте администрации.

Следователи организовали проверку информации о фактах совершения противоправных действий против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Они намерены установить все обстоятельства произошедшего и дать объективную юридическую оценку действиям пары.

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РоссияСаратовская область
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