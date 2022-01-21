В Якутии руководителя районного дорожного фонда принуждали уволиться

ЯКУТСК, 21 января. /ТАСС/. Уголовное дело о вымогательстве возбуждено в Якутии, в полицию обратился руководитель дорожного фонда в Верхоянском районе с заявлением, что его принуждали уволиться с должности и вымогали деньги. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).

"20 января в отдел МВД России по Верхоянскому району поступило заявление от 32-летнего жителя поселка Батагай с просьбой привлечь к уголовной ответственности двоих мужчин, которые с применением насилия принуждали его написать заявление об увольнении с должности руководителя районного дорожного фонда, а также вымогали денежные средства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе оперативно-следственных мероприятий была установлена личность причастных к преступлению. "Ими оказались двое местных жителей в возрасте 39 и 38 лет, старший из которых ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и применение насилия в отношении представителя власти. В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство с применением насилия"), в рамках расследования которого будут установлены все обстоятельства произошедшего", - добавили в МВД.