Сообщения о минировании школ в Севастополе не подтвердились

"По сообщению специалистов правоохранительных органов, все письма приходят из-за рубежа с иностранных серверов. Очевидно, что это целенаправленная работа по попытке посеять панику, чтобы эмоционально все реагировали. Все объекты были оперативно силовиками проверены, как только поступили сообщения. Нигде ничего не подтвердилось", - сказал Развожаев.

Губернатор отметил, что подобные сообщения рассылаются во многих регионах страны, при этом действовать необходимо согласно регламенту, в том числе проводить эвакуацию из зданий на время проверки. "Это приходится делать, потому что мы обязаны, особенно по регламенту правоохранительных органов, такие мероприятия проводить. Повода для беспокойств нет. Неспокойная обстановка в мире, большое давление на нашу страну, в том числе и на Севастополь и Крым, поэтому мы подвергаемся таким атакам, это психологическое давление. Но все спецслужбы сработали мгновенно, все отработали, жизни и здоровью граждан ничего не угрожает", - отметил Развожаев.

21 января после получения электронных писем о минировании занятия отменили в школах и трех вузах Симферополя, учебных заведениях Керчи, Ялты, Евпатории, Армянска, Феодосии и Алушты, колледжа в поселке Советский. Людей также эвакуировали из 10 школ и вузов в соседнем Севастополе. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что письма рассылались из-за границы. В Минобразования Крыма ТАСС сообщили, что информация о минировании не подтвердилась.