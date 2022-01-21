Полиция на Кубани проводит проверку публикации о причинении повреждений журналисту

КРАСНОДАР, 21 января. /ТАСС/. Руководство ГУ МВД России в Краснодарском крае назначило проведение проверки по факту обнаружения в интернете публикации якобы о причинении телесных повреждений мужчине при его задержании в Краснодаре, сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю в пятницу.

В пятницу Владислав Крамской, представляющийся журналистом издания CBS-media, в одном из мессенджеров сообщил, что якобы накануне сотрудники полиции на остановке общественного транспорта в Краснодаре применили к нему физическую силу, после того как на их просьбу предъявить документы он попросил показать удостоверения.

"Сегодня в ходе мониторинга СМИ и сети Интернет выявлена публикация о якобы причинении сотрудниками полиции телесных повреждений при задержании гражданина в поселке Северном г. Краснодара. В настоящее время руководством ГУ МВД России по Краснодарскому краю по данному факту назначено проведение проверки, направленной на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении краевого главка полиции.

Адвокат представившегося журналистом Виктория Вашурина пояснила ТАСС, что ее доверитель получил телесные повреждения. В пятницу он обратился в больницу для установления степени тяжести причиненного вреда.

"На месте был составлен протокол о привлечении его к административной ответственности по ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"), он был доставлен в ИВС, где провел ночь в камере. Он вызван в суд на завтра на 11:00, так как сегодня не явились данные сотрудники, которые там были", - сообщила Вашурина.

Как сообщила ТАСС председатель Союза журналистов Краснодарского края Диана Горбань, представители организации связывались с Крамским, чтобы узнать, нужна ли ему помощь. Мужчина от помощи отказался.