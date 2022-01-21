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Пожарные проверяют информацию о возгорании в главном здании МГУ в Москве

На место следуют силы московского пожарно-спасательного гарнизона

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Пожарные проверяют сообщение о возгорании в главном здании МГУ на Воробьевых горах в Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Поступило сообщение о возгорании в главном здании МГУ, пожарные выехали на проверку информации", - сказал собеседник агентства.

На место следуют значительные силы московского пожарно-спасательного гарнизона.

Главное здание МГУ - одна из семи сталинских высоток Москвы. В нем на 36 этажах расположено несколько факультетов, а также общежитие.

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