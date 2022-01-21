Бывшего зампрокурора Воронежа задержали по делу о мошенничестве

ТАСС, 21 января. Адвоката, который похитил более 330 тыс. рублей клиентки, задержали в Воронеже по делу о мошенничестве. Об этом в пятницу сообщает управление СК РФ по региону.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о бывшем заместителе прокурора Воронежа Сергее Григорьеве, который после увольнения из надзорного органа вел адвокатскую деятельность.

"В Воронеже в ходе совместных мероприятий следователями СК во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Воронежской области был задержан 50-летний адвокат, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере"). Уголовное дело в отношении него ранее было возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Воронежской области", - говорится в сообщении.

По данным следствия, Григорьев был представителем потерпевшей по уголовному делу о ДТП, в котором погибла ее дочь. От имени женщины он обратился в страховую компанию с заявлением для получения страховой выплаты. В феврале 2020 года на расчетный счет юриста были перечислены средства в размере 475 тыс. рублей. По условиям договора, 30% от суммы страховки полагались Григорьеву, а остаток - женщине, потерявшей ребенка. Получив деньги, адвокат на протяжении нескольких месяцев обманывал клиентку, сообщая, что деньги до сих пор не перечислены, а потом и вовсе прервал общение, в итоге женщина обратилась в полицию.

По данным СК, адвоката задержали в январе этого года, на допросе он отказался давать показания. По решению суда ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, хотя следствие ходатайствовало о его заключении под стражу.