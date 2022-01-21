При пожаре в многоквартирном доме в Туле погиб мужчина

ТАСС, 21 января. Пожилой мужчина, прикованный к постели, погиб во время пожара в многоквартирном доме в Туле. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

"При пожаре погиб мужчина 80 лет, лежачий больной", - сказала собеседница агентства.

Пожар в многоквартирном доме произошел 21 января. По данным ГУ МЧС по региону, спасателям удалось эвакуировать 31 человека, в том числе троих детей. В результате пожара выгорела часть дома на площади 160 кв. м. Причина возгорания устанавливается.

Прокуратура Ленинского района организовала проверку по факту пожара. На место происшествия выехал прокурор района Дмитрий Сазанов, организован оперативный штаб.

Жильцам дома предоставят помещения для временного размещения из маневренного жилищного фонда администрации Тулы. Заявления на предоставление жилья подали пять человек.