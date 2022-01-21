Шторм в Калининградской области повалил деревья и вызвал подъем уровня воды в водоемах

КАЛИНИНГРАД, 21 января. /ТАСС/. Ветер с порывами до 26 м/с повалил деревья в Калининградской области, вызвал подъем уровня воды в реке Преголе до уровня, близкого к неблагоприятной отметке, волны в Балтийском море частично разбили деревянный променад на побережье на Куршской косе, а в аэропорту Храброво из-за сильного ветра задерживается прибытие нескольких рейсов из Москвы, Петербурга и других регионов.

Ранее главк МЧС в Калининградской области объявил на 20 января штормовое предупреждение об усилении ветра и шторме в море с высотой волн до 4-4,5 м, а в открытой части юго-востока Южной Балтики - до 6 м. Регион в ночь на 21 января в третий раз за неделю оказался под воздействием сильного циклона.

"Штормовым ветром на областных дорогах в различных муниципалитетах было повалено 12 деревьев. Все упавшие деревья оперативно убраны рабочими-дорожниками, препятствий для проезда транспорта нет", - сообщили ТАСС в министерстве развития инфраструктуры области.

В районе поселка Лесной на Куршской косе волны частично разрушили деревянный променад, рассказала ТАСС пресс-секретарь национального парка Ольга Большакова. "Ударами волн променад разрушен в нескольких местах, он покосился, но устоял. Никто из людей в результате не пострадал", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что из-за сильного волнения также залило дорогу на косе. "Сегодня вода проникла в лес и немного на дорогу. <...> Проезд по ней не прерывался, катастрофы нет", - сказала Большакова.

Из-за сильного ветра уровень воды в реке Преголе в Калининграде поднялся до отметки 103 см. "Неблагоприятная отметка для города 110 см, по последним данным, максимальный уровень воды в реке достиг 103 см. Опасная отметка - 155 см", - рассказали ТАСС в областной метеослужбе, добавив, что сейчас уровень воды постепенно снижается. Из-за подъема уровня воды частично подтопило участки набережных.

Сильный боковой ветер на взлетно-посадочной полосе калининградского аэропорта Храброво привел к задержке и отмене рейсов уже вечером 20 января - на запасные аэродромы в Москве и Санкт-Петербурге ушли четыре рейса в Калининград из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, два из них в итоге отменили. На утро 21 января с прибытием в Калининград задерживались девять рейсов, с учетом не выполненных 20 января. Сейчас, как сообщили ТАСС в дирекции авиаузла, все рейсы выполняются по расписанию с небольшими задержками, но к вечеру прогнозируется ухудшение погоды - сильный снег и ветер, поэтому в расписании возможны изменения. В связи с задержками рейсов транспортная прокуратура начала проверку. По данным компании "Россети Янтарь", аварийных отключений электроэнергии в населенных пунктах области нет, энергетики в связи со штормом работают в режиме повышенной готовности.