На Ставрополье задержали жителя Ингушетии, находившегося в розыске за вымогательство

МАГАС, 21 января. /ТАСС/. Правоохранители задержали на территории международного аэропорта в Ставропольском крае жителя Ингушетии, который находился в международном розыске за вымогательство, говорится в сообщении пресс-службы МВД РФ по СКФО.

"Сотрудниками 2-го МОРО ГУ МВД России по СКФО задержан житель Ингушетии, находившийся в международном розыске за вымогательство у жителя Ставропольского края. Он был задержан в международном аэропорту имени М. Ю. Лермонтова в Минераловодском городском округе. В настоящее время мужчина заключен под стражу", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в период с февраля по июль 2020 года злоумышленник, действуя в сговоре со своим отцом, под предлогом якобы неисполненных обязательств незаконно требовал у жителя Ставрополья передать 1,3 млн рублей, в случае отказа угрожая применением физического насилия.

"Полицейскими один из фигурантов был задержан в июле 2020 года и осужден. Второй фигурант скрылся от следствия за пределами РФ и был объявлен в международный розыск. В отношении него следственной частью ГУ МВД России по СКФО было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 163 УК РФ "Вымогательство", - добавили в пресс-службе.

В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 2-го МОРО ГУ МВД России по СКФО, местонахождение разыскиваемого было установлено.