В США закрывают дело о смерти американки Петито

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. ФБР приняло решение закрыть дело о загадочной смерти 22-летней Габриэль Петито, следствие пришло к выводу, что единственным причастным к ее убийству стал ее жених Брайан Лондри, который позднее совершил самоубийство, сообщило в пятницу отделение бюро в Денвере.

"Расследование не установило каких-либо иных лиц кроме Брайана Лондри, кто был бы напрямую причастен к трагической смерти Габби Петито <...>. Расследование будет закрыто в ближайшем будущем", - говорится в сообщении.

Родители Петито объявили ее в розыск 11 сентября после того, как она не выходила на связь в течение двух недель. 22 сентября официальные лица подтвердили, что "подходящее под описание" девушки тело было найдено в лесу рядом с национальным парком в штате Вайоминг в воскресенье. Позднее коронер подтвердил, что останки принадлежат ей, а также сообщил, что смерть Петито носила насильственный характер.

После исчезновения невесты Лондри вернулся домой, но вскоре отбыл в неизвестном направлении, никак не прокомментировав случившееся с девушкой. На протяжении всего расследования он находился в федеральном розыске и считался основным подозреваемым в деле об исчезновении и последующем убийстве невесты. Его останки были найдены в октябре в экологическом парке Мьяккахатчи-Крик (штат Флорида).