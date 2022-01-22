При перестрелке в отеле в Мексике погибли двое граждан Канады

МЕХИКО, 22 января. /ТАСС/. Конфликт между постояльцами отеля "Шкарет" в курортном штате Кинтана-Роо на юге Мексики в пятницу закончился перестрелкой. Три человека получили огнестрельные ранения, двое из них позднее умерли, сообщило в Facebook региональное управление общественной безопасности.

"Трое пострадавших были немедленно доставлены в больницу, где один из них, к сожалению, умер", - говорится в записи.

Позже стало известно, что второй раненый также умер в больнице, об этом в Twitter сообщила прокуратура региона.

"Подтверждена смерть еще одного человека, который был ранен", - говорится в записи. Надзорное ведомство приступило к расследованию случившегося, ведется поиск подозреваемого в двойном убийстве. По данным властей, оба погибших гражданина Канады имели проблемы с законом и были причастны в том числе к незаконному обороту оружия и наркотиков.

Правоохранительные органы ведут поиск мужчины, который устроил стрельбу. Ранее в текущем месяце глава прокуратуры Кинтана-Роо Оскар Монтес де Ока Росалес признал, что в штате орудуют два наркокартеля и несколько организованных преступных группировок.

В Кинтана-Роо на побережье Карибского моря расположен район Ривьера-Майя, где находятся популярные курорты Тулум, Канкун и Плайя-дель-Кармен. Осенью прошлого года там заметно ухудшилась обстановка в сфере безопасности. В частности, на пляже Петемпич недалеко от Канкуна в начале ноября произошло столкновение преступных группировок. Двое участников перестрелки были убиты на месте, а еще три человека, в том числе турист из США, получили ранения.

В октябре в одном из ресторанов Тулума наркоторговцы открыли огонь в ресторане. Погибли две туристки из Германии и Индии, еще трое иностранных граждан пострадали. После этого президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал усилить борьбу с преступностью в курортной зоне Кинтана-Роо. Позднее стало известно, что власти решили направить в регион порядка 1,5 тыс. бойцов Нацгвардии.