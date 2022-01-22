В Уфе ищут пропавшего накануне 10-летнего мальчика

УФА, 22 января. /ТАСС/. Добровольцы ищут мальчика 2011 года рождения, пропавшего накануне в Уфе, его местонахождение еще не установлено, сообщается в субботу в группе ДПСО "Лиза Алерт" Республики Башкортостан во "ВКонтакте".

"Помогите найти ребенка! Пропал Валиев Денислам, 10 лет (2011 года рождения) г. Уфа, Республика Башкортостан. С 21 января 2022 года его местонахождение неизвестно. Приметы - рост 147 см, плотного телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые. Был одет: зелено-коричневая куртка, серая толстовка, джинсы цвета хаки, красные кроссовки", - указано в сообщении.

На данный момент поиски ведут шесть добровольцев, следует из сообщения организатора.