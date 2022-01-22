В Кирове добровольцы ищут пропавшего 11-летнего мальчика

УФА, 22 января. /ТАСС/. Добровольцы ищут пропавшего в Кирове 11-летнего Богдана Фоминых, также требуется помощь в поисках ребенка. Он не возвращался домой в пятницу, сообщается на сайте поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" в субботу.

"Внимание! Помогите найти ребенка! Пропал Фоминых Богдан, 11 лет, г. Киров, Кировская область. Есть автономные задачи по г. Кирову! Нужны водители и пешие! Пожалуйста, посмотрите в своем подъезде и во дворе, возможно, Богдан там", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рост ребенка 150 см, он худощавого телосложения, был одет в синюю куртку, черные штаны, серые ботинки и шапку. С собой у мальчика был черный рюкзак.