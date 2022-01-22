В Крыму по подозрению в убийстве жены задержали местного жителя

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали жителя села Мирное в Крыму, который подозревается в убийстве жены. Как сообщила ТАСС в субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк, чтобы скрыть преступление мужчина заявил в полицию о пропаже супруги.

"Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Симферопольскому району совместно с оперативниками управления уголовного розыска МВД по Республике Крым раскрыли убийство 58-летней жительницы села Мирное", - сказала она.

По словам Волк, преступление было совершено мужем погибшей, 63-летним местным жителем. Мужчина для того, чтобы скрыть содеянное, обратился в правоохранительные органы и сообщил о пропаже супруги. При проведении оперативно-разыскных мероприятий полицейские в автомобиле мужчины обнаружили следы крови и направили их на экспертизу. Результаты проведенного исследования показали, что кровь принадлежит пропавшей женщине.

"После предъявления сотрудниками полиции результатов экспертизы мужчина сознался в совершении убийства и сообщил, что спрятал тело супруги на кладбище. При проверке информации тело погибшей было найдено", - добавила представитель МВД. Следственными органами в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что в полицию об исчезновении жены мужчина заявил 2 января. По его словам, он проснулся утром, а 58-летнюю супругу не обнаружил дома. Тогда женщина была объявлена розыск.

После того, как тело погибшей было обнаружено, мужчина рассказал, что в новогоднюю ночь между ним и женой произошел конфликт, в результате которого он ударил женщину по голове. Она потеряла сознание. Решив, что супруга мертва, мужчина вывез ее тело на кладбище, чтобы скрыть следы преступления. Когда женщина пришла в сознание, мужчина расчленил ее тело и закопал в разных местах кладбища.