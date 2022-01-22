Самодельное оружие обнаружили в квартире москвича, где он ранил жену

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Самодельные оружие и боеприпасы нашли в квартире ранее судимого мужчины на юго-востоке Москвы, где в ходе конфликта он ранил жену из предмета, похожего на пистолет. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В полицию поступило сообщение об огнестрельном ранении в квартире на 3-й Карачаровской улице. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили женщину с ранением ступни, которая позднее была доставлена в медицинское учреждение. Установлено, что в результате возникшего между супругами конфликта мужчина произвел выстрел из предмета, похожего на пистолет", - сказали в пресс-службе.

В главке добавили, что подозреваемый задержан, им оказался 37-летний местный житель. Мужчина дал признательные показания. "В ходе осмотра квартиры полицейские обнаружили и изъяли предмет, похожий на пистолет, три магазина и 36 патронов, которые были направлены на исследование. Согласно полученным результатам установлено, что оружие самодельно изготовлено из стандартного пистолета Макарова калибра 9 мм и является гладкоствольным огнестрельным оружием. Патроны также самодельно изготовлены с использованием видоизмененных гильз от стандартного патрона 10х24", - отметили в полиции.

Документы на приобретение и хранение оружия и боеприпасов задержанный не предъявил. Возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов"). Подозреваемый арестован, ему грозит лишение свободы сроком до двух лет.