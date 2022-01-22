В Пензе возбудили уголовное дело по факту покушения на жизнь 10-летнего ребенка

ТАСС, 22 января. Уголовное дело о покушении на убийство возбудили в Пензе по факту нападения молодого человека на 10-летнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону в субботу.

"По данным следствия, 20 января примерно в 12:23 около дома №2 по улице Глазунова в Пензе неустановленный молодой человек нанес 10-летнему мальчику несколько ударов по голове неустановленным предметом. После причинения телесных повреждений неизвестный скрылся. Несовершеннолетний госпитализирован, ему оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Уточняется, что у следствия есть видеозапись с предполагаемым преступником, ведутся его поиски, добавили в СК.