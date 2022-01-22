В Забайкалье 100 человек признали пострадавшими из-за выхода грунтовых вод

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Пострадавшими в Забайкальском крае, где в четырех районах объявили режим ЧС из-за выхода грунтовых вод, признали 100 человек. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Жизнеобеспечение населения не нарушено, в каждом районе в готовности находятся пункты временного размещения граждан. Созданы комиссии по оценке ущерба. Пострадавшими признаны 100 человек", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что ведутся работы по устранению последствий наледных явлений. Всего к ликвидации последствий привлекли 111 человек и 37 единиц техники территориальной подсистемы РСЧС.

В Забайкальском крае на территории 11 муниципальных образований в четырех районах ввели режим чрезвычайной ситуации из-за выхода грунтовых вод, вызванных переувлажненностью почвы из-за обильных летних осадков. Подтопленными также оказались участки местных и региональных дорог общей протяженностью более 13 тыс. м. Для каждого участка организовали альтернативные пути объезда, движение не нарушено, дорожные службы ведут расчистку дорожного полотна от наледи.

Ситуация находится на постоянном контроле Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю.