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В ДТП на федеральной трассе "Кола" в Мурманской области пострадали двое несовершеннолетних

Их доставили в больницу

ТАСС, 22 января. После ДТП с участием двух машин в субботу на федеральной трассе Р-21 "Кола" в Мурманской области двоих несовершеннолетних доставили в медицинское учреждение, сообщили журналистам в ГИБДД по региону.

"Сегодня на 1 377-м км автодороги Р-21 "Кола" произошло столкновение двух автомобилей Audi и Volkswagen, в результате которого пострадали двое несовершеннолетних, которых доставили для оказания медицинской помощи в медучреждение", - говорится в сообщении.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего уточняются.

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