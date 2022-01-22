В ДТП на федеральной трассе "Кола" в Мурманской области пострадали двое несовершеннолетних

ТАСС, 22 января. После ДТП с участием двух машин в субботу на федеральной трассе Р-21 "Кола" в Мурманской области двоих несовершеннолетних доставили в медицинское учреждение, сообщили журналистам в ГИБДД по региону.

"Сегодня на 1 377-м км автодороги Р-21 "Кола" произошло столкновение двух автомобилей Audi и Volkswagen, в результате которого пострадали двое несовершеннолетних, которых доставили для оказания медицинской помощи в медучреждение", - говорится в сообщении.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего уточняются.