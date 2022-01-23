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В Мексике задержали одного из главарей наркокартеля "Новое поколение Халиско"

В поимке Дона Карлоса участвовали более ста военнослужащих

МЕХИКО, 23 января. /ТАСС/. Мексиканские военные задержали в штате Халиско на западе страны одного из главарей наркокартеля "Новое поколение Халиско". Особо опасный преступник по кличке Дон Карлос был схвачен в городе Пуэрто-Вальярта на тихоокеанском побережье, сообщила в субботу на своем сайте газета El Universal.

В поимке приняли участие более ста военнослужащих, а также сотрудники прокуратуры. Поддержку с воздуха им оказывали два вертолета с вооружением. Сведений о пострадавших в ходе оперативного мероприятия не поступало.

По данным властей, Дон Карлос отвечал за обеспечение ячеек наркокартеля огнестрельным оружием и автомобилями. Задержанный был доставлен в Мехико, ожидается, что в ближайшее время ему будут предъявлены обвинения.

Наркокартель "Новое поколение Халиско" заявил о себе примерно в 2010 году, а к настоящему времени превратился в одно из самых крупных и опасных организованных преступных сообществ Мексики. Его ячейки действуют в значительной части регионов республики, а также на территории США, Канады и ряда других государств.

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