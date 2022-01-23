Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали на северо-западе Китая

ПЕКИН, 23 января. /ТАСС/. Подземные толчки магнитудой 5,8 зафиксированы в воскресенье на территории провинции Цинхай на северо-западе КНР. Об этом сообщил Китайский сейсмологический центр.

По его данным, подземные точки произошли в 10:21 по местному времени (05:21 мск) в районе городского уезда Дэлинха Хайси-Монгольско-Тибетского автономного округа. Очаг землетрясения залегал на глубине 8 км.

Информация о пострадавших и разрушениях в Хайси-Монгольско-Тибетском автономном округе, население которого превышает 460 тыс. человек, не поступала.