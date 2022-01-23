Уровень воды в Енисее рядом с красноярским поселком упал ниже критической отметки

КРАСНОЯРСК, 23 января. /ТАСС/. Уровень воды в реке Енисей около поселка Стрелка в Красноярском крае, где были зафиксированы подтопления приусадебных участков, упал ниже критических отметок - до 829 см, говорится в сообщении ЕДДС Лесосибирска, в округе которого располагается поселок.

Вода поднялась в начале января при формировании кромки льда на Енисее в районе Стрелки. В результате подтопило приусадебные участки. Наивысшего уровня вода в Енисее здесь достигла 7 января - 885 см при критической отметке в 830 см.

"По состоянию на 08:00 (04:00 мск) 23 января 2022 года уровень воды р. Енисей в п. Стрелка составляет 829 см. Минус 9 см за сутки", - говорится в сообщении. Сутками ранее вода была на отметке 838 см.

С начала подтоплений вода затронула 25 участков, для жителей открыли пункты временного размещения на случай эвакуации. Обстановка начала стабилизироваться во второй половине января за счет закрепившегося льда, вода начала спадать.

Поселок Стрелка находится у места впадения Ангары в Енисей на севере края. В поселке проживают 4,6 тыс. человек. Населенный пункт включен в состав Лесосибирска, находящегося на другом берегу Енисея.