В Приамурье мужчину задержали по подозрению в убийстве полугодовалого сына

ТАСС, 23 января. Отец полугодовалого ребенка задержан в Приамурье по подозрению в убийстве сына после того, как мальчик погиб, получив черепно-мозговую травму. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба СУ СК РФ по Амурской области.

"23 января 2022 года около 3 часов ночи в Белогорскую больницу с черепно-мозговой травмой доставлен полугодовалый мальчик, который, несмотря на оказываемую ему медицинскую помощь, скончался. По факту гибели ребенка следственным отделом по городу Белогорск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). По подозрению в совершении указанного преступления задержан 32-летний отец мальчика", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, по словам задержанного, ночью ребенок мешал ему спать, и он вынес его в подъезд, где укачивал, поднимаясь и спускаясь с этажа на этаж. В какой-то момент мужчина вышел из себя и уронил ребенка на пол, где тот ударился головой. После этого мужчина вернулся в квартиру и разбудил супругу, сообщив о произошедшем. Мальчика незамедлительно доставили в больницу.