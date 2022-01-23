Задымление произошло в новосибирском ТЦ

НОВОСИБИРСК, 23 января. /ТАСС/. Задымление произошло в аптеке на территории торгового центра "Гранит" в Новосибирске, эвакуированы 250 человек, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Новосибирской области.

"Сотрудники МЧС в 16:28 (11:28 мск) реагировали на сообщение о задымлении в аптеке на 1 этаже в ТЦ на площади Карла Маркса. Произошло возгорание электрощитовой, в результате чего сработала пожарная сигнализация в ТЦ и система пожаротушения в аптеке. Пожарные ликвидировали открытое горение. Администрация и сотрудники торгового центра эвакуировали 250 человек, информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего на происшествие реагировали более 55 человек и 17 единиц техники.