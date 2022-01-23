В Оренбургской области семерых детей привезли в больницу с подозрением на отравление

ОРЕНБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Семерых воспитанников детского сада в Акбулакском районе Оренбургской области доставили в больницу с признаками отравления, прокуратура начала проверку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

"По факту обращения 21 января 2022 года за медицинской помощью в ГБУЗ "Соль-Илецкая МБ" и последующей госпитализации семи воспитанников детского сада "Ласточка" с признаками отравления прокурором Акбулакского района Оренбургской области Александром Марчуковым незамедлительно была организована проверка. К участию в проведении проверочных мероприятий привлечены представители регионального Роспотребнадзора", - сообщила собеседница агентства.

По предварительным данным ведомства, все дети имеют признаки кишечного отравления и ходили в одну группу детского сада. В других группах симптомы интоксикации не выявлены.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Оренбургской области, в данный момент жизни и здоровью детей ничего не угрожает, всем оказана медицинская помощь. Собеседница агентства уточнила, что двое из них уже находятся дома, а пятеро остались в больнице под наблюдением врачей. Причину плохого самочувствия детей выясняют сотрудники Роспотребнадзора, а среди версий рассматривается пищевое отравление или вирусная инфекция.