Около 700 жителей Владимирской области остались без тепла из-за обрушения крыши котельной

ТАСС, 23 января. Подача теплоснабжения нарушена в 30 домах порядка 700 жителей Мурома Владимирской области, а также в двух детсадах и здании районного отдела МВД из-за обрушения крыши котельной. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в прокуратуре Владимирской области.

"Муромская городская прокуратура организовала проверку по факту обрушения крыши котельной на ул. Московской, д. 47 Мурома. <…> Выведены из строя три котла (один - тепловой и два котла водоснабжения), в настоящее время без тепла остались 30 домов (около 700 жителей), два детских сада, здание районного ОМВД", - говорится в сообщении.

Предварительно, обрушение произошло из-за ветхости стены здания котельной, пострадавших нет. Проводятся работы по восстановлению теплоснабжения. "На место выезжал Муромский городской прокурор Дмитрий Соколов. Процесс возобновления подачи тепла находится на контроле прокуратуры", - добавили в сообщении.

По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по Владимирской области, в регионе 23 января прогнозируется температура воздуха днем минус 3-8 градусов, в ночь на понедельник ожидается минус 11-16 градусов. Местами небольшой снег, ветер северо-восточный 3-8 м/с.