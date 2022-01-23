На льду реки в Липецке нашли тело подростка

ТАСС, 23 января. Тело 16-летнего подростка, который ушел из дома 22 января и перестал выходить на связь, обнаружили на льду реки в Липецке. Следователи проводят проверку, сообщила в воскресенье пресс-служба следственного управления СК России по Липецкой области.

"Следственным отделом по Левобережному округу города Липецка СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту обнаружения на льду реки Воронеж тела 16-летнего подростка", - говорится в сообщении.

Следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие смерти школьника, добавили в пресс-службе ведомства.