Суд Египта приговорил девять человек к пожизненному заключению за связи с ИГ

КАИР, 23 января. /ТАСС/. Верховный суд государственной безопасности Египта приговорил в воскресенье девять человек к пожизненному заключению за связи с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило египетское информационное агентство MENA.

По его данным, еще трое фигурантов дела получили по 10 лет тюрьмы строгого режима. Как установила прокуратура, в период с 2013 года по январь 2017 года один из обвиняемых сформировал и руководил местной ячейкой, связанной с ИГ, с целью "создания угрозы общественному строю" и "подрыва его безопасности". Остальным инкриминировалось то, что они присоединились к ней и были при этом осведомлены об истинных целях группировки.

За последние годы судебные органы Египта вынесли десятки суровых приговоров, включая смертные, как в отношении лидеров и сторонников исламистской ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ), так и разного рода боевиков, в том числе из мелких воинствующих ячеек, а также местных структур ИГ. Некоторые из них уже приведены в исполнение.

В конце ноября кассационный суд страны поддержал высшую меру наказания в отношении 22 членов террористической организации "Ансар Бейт аль-Макдис" ("Сторонники Иерусалима") - египетской экстремистской сети, которая после вхождения в ИГ сменила название на "Вилайет Сина" ("Провинция Синай"). Им инкриминировалась причастность к 54 преступлениям и терактам, включая расправы над сотрудниками полиции, неудавшееся покушение на экс-главу МВД Египта Мухаммеда Ибрагима и убийство генпрокурора страны Хишама Бараката.