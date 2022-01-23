СК возбудил дело о халатности после нападения собаки на ребенка в Подмосковье

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения собаки на четырехлетнего ребенка в подмосковной Коломне. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следственным отделом по Коломне по результатам доследственной проверки о причинении телесных повреждений ребенку в результате укуса собаки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ "Халатность", - сообщила Врадий.

Для оценки действий должностных лиц администрации по организации отлова бродячих собак следователи запросили соответствующую документацию.

По данным СК, 21 января утром в сквере имени Зайцева в Коломне местная жительница с сыновьями девяти и четырех лет увидела собаку, предположительно, породы хаски без ошейника и намордника. Посчитав, что собака могла потеряться, женщина начала ее фотографировать. После чего собака стала вести себя агрессивно, напала на младшего из мальчиков и укусила его за лицо. Ребенка в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает, назначена судебно-медицинская экспертиза.