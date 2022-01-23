Минздрав Дагестана проводит проверку после смерти младенца из-за осложнившегося ОРВИ

МАХАЧКАЛА, 23 января. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Дагестана проводит проверку по факту смерти двухмесячного ребенка с поражением центральной нервной системы в Буйнакске. Смерть произошла на фоне осложнившегося ОРВИ, сообщается на странице министерства в Instagram.

"Нейротоксикоз на фоне осложненного течения ОРВИ унес жизнь двухмесячного ребенка, госпитализированного в Буйнакскую центральную городскую больницу. По данному случаю Минздравом Дагестана назначена проверка с привлечением экспертов здравоохранения", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, родители ребенка с поражением центральной нервной системы среднетяжелой формы не сразу согласились на госпитализацию в стационар, и в течение двух недель младенца лечили дома под наблюдением врачей. Несмотря на проводимую терапию, болезнь привела к осложнениям, у ребенка выявили нейротоксикоз, судорожный и гипертермический синдромы, поражение сердца, кишечный синдром и анемию легкой степени.

"Сложное течение болезни было выявлено с момента поступления ребенка в стационар, в соответствии с чем и проводилось лечение. Ухудшение состояния малыша наступило не сразу после введения жаропонижающих средств и, как показывает первичный анализ, не вследствие введения препаратов. Осложненное течение болезни привело к развитию у ребенка, выраженного бронхоспазма, который не удалось снять всеми проводимыми реанимационными мероприятиями", - заключили в министерстве.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что двухмесячный ребенок без патологий умер в городской больнице в Буйнакске из-за халатности врачей.