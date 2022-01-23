В Сочи глыба льда упала с опоры моста на приезжающий автомобиль

КРАСНОДАР, 23 января. /ТАСС/. Глыба льда упала с троса, удерживающего опору моста в горах в Сочи на лобовое стекло приезжающего автомобиля. Водитель пострадал, сообщили ТАСС в отделе пропаганды УГИБДД Краснодарского края.

"Автодорога Адлер - Красная Поляна. <...> С моста упала глыба льда на автомобиль Mercedes. Пострадал водитель", - говорится в сообщении. Предварительно, у него диагностировали травму живота.

Непогода на Кубани

В 34 городах и районах Краснодарского края 22 января из-за непогоды ввели режим повышенной готовности. В регионе действуют три экстренных предупреждения о лавинной опасности выше 1,5 тыс. м, о сильных осадках в виде дождя, мокрого снега, ливней в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с в отдельных районах и об очень сильном снеге в горной зоне Сочи.